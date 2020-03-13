SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Uluslararası Nükleer Gençlik Kongresi 2022'de Rusya'da düzenlenecek - Ekonomi
Rusya, Ekonomi

Uluslararası Nükleer Gençlik Kongresi 2022'de Rusya'da düzenlenecek

Avustralya'nın Sidney şehrinde gerçekleştirilen Uluslararası Nükleer Gençlik Kongresi 2020 (IYNC) sona erdi.

13.03.2020 11:09 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:09
Uluslararası Nükleer Gençlik Kongresi 2022'de Rusya'da düzenlenecek

Avustralya'nın Sidney şehrinde gerçekleştirilen Uluslararası Nükleer Gençlik Kongresi 2020 (IYNC) sona erdi. Yapılan oylamada 2022'de gerçekleştirilecek Uluslararası Nükleer Gençlik Kongresi'ni Rusya aldı.


Uluslararası Nükleer Gençlik Kongresi, 9-12 Mart tarihleri arasında Sidney'de yapıldı. Kongre boyunca 9 Rosatom temsilcisi 30'un üzerinde sunum yaptı. Rosatom Overseas'den Elena Pashina ve Akkuyu Nükleer'den Sergey Malozemov'un seminerleri, organizatörler tarafından en çok beğenilen çalışmalar arasında yer aldı.


Uluslararası Nükleer Gençlik Kongresi, 2022 yılında gerçekleşecek bir sonraki kongrenin yerinin belirlenmesi için yapılan oylama ile sona erdi. Rusya ile beraber Kenya, Ukrayna ve Fransa da başvurularını yaptı. Rusya'nın teklifi Rosatom yetkilileri Maria Zotova (OKBM Afrikantov), Valeriya Khorishko (RAIN) ve Gennady Karpinsky (Rosatom Overseas) tarafından sunuldu. Rusatom Uluslararası Ağı ve Rosatom Şirket Akademisi, bu başvurunun hazırlanmasında destek verdi. Uzun bir müzakere ve 50 Uluslararası Nükleer Gençlik Kongresi kalıcı konsey üyesinin oy verme işlemi sonucunda 35 ülke içinden bir sonraki kongreye ev sahipliği yapması için Rusya seçildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti Ekonomi
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane Ekonomi
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı Ekonomi
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı
Koronavirüsü kim yaydı? Çin, ABD'yi işaret edip bir de öneride bulundu Ekonomi
Koronavirüsü kim yaydı? Çin, ABD'yi işaret edip bir de öneride bulundu
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı Ekonomi
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Ekonomi
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl...
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak
Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya alındı
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya...
Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi
Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip görevlendirdi
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip...
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi
Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu
Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti
Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca İçişleri Bakanı
Magazin Emrah Can Yaman Sadi Konuk Burcu Kıratlı
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Avrupa Vatandaş Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: Uluslararası Nükleer Gençlik Kongresi 2022'de Rusya'da düzenlenecek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 11:53:25. #1.15#