Uluslararası Nükleer Gençlik Kongresi 2022'de Rusya'da düzenlenecek Avustralya'nın Sidney şehrinde gerçekleştirilen Uluslararası Nükleer Gençlik Kongresi 2020 (IYNC) sona erdi.

Avustralya'nın Sidney şehrinde gerçekleştirilen Uluslararası Nükleer Gençlik Kongresi 2020 (IYNC) sona erdi. Yapılan oylamada 2022'de gerçekleştirilecek Uluslararası Nükleer Gençlik Kongresi'ni Rusya aldı.



Uluslararası Nükleer Gençlik Kongresi, 9-12 Mart tarihleri arasında Sidney'de yapıldı. Kongre boyunca 9 Rosatom temsilcisi 30'un üzerinde sunum yaptı. Rosatom Overseas'den Elena Pashina ve Akkuyu Nükleer'den Sergey Malozemov'un seminerleri, organizatörler tarafından en çok beğenilen çalışmalar arasında yer aldı.



Uluslararası Nükleer Gençlik Kongresi, 2022 yılında gerçekleşecek bir sonraki kongrenin yerinin belirlenmesi için yapılan oylama ile sona erdi. Rusya ile beraber Kenya, Ukrayna ve Fransa da başvurularını yaptı. Rusya'nın teklifi Rosatom yetkilileri Maria Zotova (OKBM Afrikantov), Valeriya Khorishko (RAIN) ve Gennady Karpinsky (Rosatom Overseas) tarafından sunuldu. Rusatom Uluslararası Ağı ve Rosatom Şirket Akademisi, bu başvurunun hazırlanmasında destek verdi. Uzun bir müzakere ve 50 Uluslararası Nükleer Gençlik Kongresi kalıcı konsey üyesinin oy verme işlemi sonucunda 35 ülke içinden bir sonraki kongreye ev sahipliği yapması için Rusya seçildi. - MERSİN

Kaynak: İHA