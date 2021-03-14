TUNCELİ Uluslararası Nehirler Günü'nde Munzur Vadisi'ndeki çöpler toplandı
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TUNCELİ Uluslararası Nehirler Günü'nde Munzur Vadisi'ndeki çöpler toplandı

14.03.2021 14:50 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:22

Uluslararası Nehirler Günü'nde Munzur Vadisi'ndeki çöpler toplandıTUNCELİ'de hafta sonu kısıtlaması olmaması nedeniyle Munzur ve Pülümür vadilerine ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Uluslararası Nehirler Günü'nde Munzur Vadisi'ndeki çöpler toplandı

TUNCELİ'de hafta sonu kısıtlaması olmaması nedeniyle Munzur ve Pülümür vadilerine ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaya başladı. 14 Mart Uluslararası Nehirler ve Su Günü etkinlikleri kapsamında Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun da katılımıyla Munzur Vadisi'ndeki çöpler toplandı.

14 Mart Uluslararası Nehirler ve Su Günü'nde Tunceli'deki Munzur Vadisi'nde biriken çöpler toplandı. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte, Munzur Vadisi'ne gelenlerin bıraktıkları çöpler toplandı.

Etkinlikte konuşan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, su ve su kaynaklarının temel ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Havalar ısındıkça insanlar piknik yapmaya başladı. Pandemi sürecinden kendilerini doğaya attılar. Bu iyi durum fakat bu süreçte gezdiği toprağı, gördüğü nehri kirletmemek adına insanlarımızın biraz duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Bugün 14 Mart Uluslararası Nehirler ve Su Günü, su temel ihtiyaç. Hava ve oksijen kadar su da temel bir ihtiyaçtır. Sahip çıkarak, yok etmemiz lazım" dedi.

TUNCELİ Uluslararası Nehirler Günü'nde Munzur Vadisi'ndeki çöpler toplandı
TUNCELİ Uluslararası Nehirler Günü'nde Munzur Vadisi'ndeki çöpler toplandı
TUNCELİ Uluslararası Nehirler Günü'nde Munzur Vadisi'ndeki çöpler toplandı
TUNCELİ Uluslararası Nehirler Günü'nde Munzur Vadisi'ndeki çöpler toplandı
TUNCELİ Uluslararası Nehirler Günü'nde Munzur Vadisi'ndeki çöpler toplandı
TUNCELİ Uluslararası Nehirler Günü'nde Munzur Vadisi'ndeki çöpler toplandı
TUNCELİ Uluslararası Nehirler Günü'nde Munzur Vadisi'ndeki çöpler toplandı
TUNCELİ Uluslararası Nehirler Günü'nde Munzur Vadisi'ndeki çöpler toplandı
TUNCELİ Uluslararası Nehirler Günü'nde Munzur Vadisi'ndeki çöpler toplandı
TUNCELİ Uluslararası Nehirler Günü'nde Munzur Vadisi'ndeki çöpler toplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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