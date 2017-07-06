Uluslararası Nakliyecilerin Sorunları Dile Getirildi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıyla uluslararası nakliyecilerin sorunları ele alındığı bildirildi.



Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis ve Otomotiv-Nakliyat Meslek Komitesi Üyesi Önder Reis, yaptığı yazılı açıklamada, TTSO'da düzenlenen toplantıda, uluslararası nakliyecilerin sorunlarını dile getirdiğini belirtti.



Türk plakalı tırlarıyla uluslararası nakliyecilik yapan firmaların, ülkesinin, devleti ve milleti tarafından fark edilemeyen gerçek kahramanları olduğunu savunan Reis, şunları ifade etti:



"Bu koşullar altında uluslararası nakliyecilik yapmaya çalışan firma sahipleri, 'ben kazanmasam da olur ülkem kazansın' mantığında olduğundan, araçlarını satıp yatırımını Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan plakalı araçlara yapmayarak vatanseverlik örneği göstermektedirler. Devleti, uluslararası nakliyecisinin farkında değildir. Nakliyeci ile devletinin arasında platonik aşk vardır."