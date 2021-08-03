Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nden TEMA'ya 35 bin fidan bağışı
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Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nden TEMA'ya 35 bin fidan bağışı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nden TEMA'ya 35 bin fidan bağışı
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına yönelik TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Yeniden Yeşerteceğiz" kampanyasına 35 bin fidan ile destek verdi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına yönelik TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Yeniden Yeşerteceğiz" kampanyasına 35 bin fidan ile destek verdi.

Dernek açıklamasına göre, Türkiye'nin yangına karşı verdiği mücadeleye UND Yönetim Kuruluna bağlı asil, yedek, istişare, haysiyet ve denetim kurulu üyeleri tam destek verdi. Nakliyeciler 350 bin TL toplayarak TEMA Vakfı'nın başlattığı "Hep Birlikte Yaşamı da Umudu da Yeniden Yeşerteceğiz" kampanyasına 35 bin fidanla katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, bu zor dönemde birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek verilecek her desteğin büyük önem taşıdığını belirterek, "Herkesi gücü ölçüsünde desteğe çağırıyoruz. Bu güzel vatanın, akciğerleri olan ormanları yeniden yeşertmek ve hayata döndürmek hepimizin görevidir. Şu anda büyük bir mücadele veriliyor, bu mücadeleye destek vererek ormanımıza, geleceğimize ve vatanımıza sahip çıkmak zorundayız. El birliği ile kaybettiğimiz ormanları tekrar ülkemize kazandıracağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

UND olarak tüm yönetim kurulu üyeleri ile birlikte her türlü desteğe hazır olduklarını aktaran Nuhoğlu, "Pek çok canlının da öldüğü orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Böylesine önemli olayda hayatını tehlikeye atarak yangınla mücadele eden tüm personele ve vatandaşlarımıza ülkemiz adına teşekkürü bir borç biliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nden TEMA'ya 35 bin fidan bağışı - Haberler Ekonomi
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