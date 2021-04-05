Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Global İlişkiler Forumu'na üye oldu
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Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Global İlişkiler Forumu'na üye oldu

Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Global İlişkiler Forumu'na üye oldu

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), uluslararası ve küresel ilişkilerle ilgili konuları çok boyutlu platformlarda ele alan Global İlişkiler Forumu'nun (GİF) üyeleri arasına katıldı.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), uluslararası ve küresel ilişkilerle ilgili konuları çok boyutlu platformlarda ele alan Global İlişkiler Forumu'nun (GİF) üyeleri arasına katıldı.

UND açıklamasına göre, GİF üyeliği ile, Türkiye'nin stratejik sektörlerinden olan lojistik sektörünün ulusal ve küresel gündemlerinin farklı kişi ve kurumların perspektifinden değerlendirilmesi, bu sayede Global İlişkiler Forumu üyelerinin desteğiyle mevcut çalışmalara güç ve ivme kazandırılması amaçlanıyor.

UND'nin GİF'in kurumsal üyeleri arasına katılması nedeniyle 26 Mart'ta tanışma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, AB Danışmanı Can Baydarol ve UND İcra Kurulu üyeleri, GİF İcra Komitesi Başkanı emekli Büyükelçi Selim Yenel ile bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GİF İcra Komitesi Başkanı Selim Yenel, tam üyelik müzakereleri ve Gümrük Birliği modernizasyonu görüşmelerinin Avrupa Birliği (AB) tarafından bir dizi siyasi koşula bağlanıp ertelenmeye devam etme olasılığının çok yüksek olduğunu belirterek, "AB'nin gündemine yeni eklenen Yeşil Mutabakat gibi önemli gelişmelerin oluşturacağı yoğun gündem nedeniyle, taşıma kotaları ve sürücü vizeleri sorunları hızla AB gündeminden çıkabilir." ifadelerini kullandı.

"Sorunların çözümünde ortak bir çıkar söz konusu"

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu da transit kotaların Gümrük Birliği'ne aykırı olduğu konusunda Türkiye tarafında kamu ve özel sektör arasında fikir birliğinin sağlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu sorunların çözümü, ülke ihracatına katkı yapacak. AB'den ithalatımız, ihracatımızın 1,5 katı, dolayısıyla bu sorunların çözümünde ortak bir çıkar söz konusu. AB Komisyonu tarafından 2016 yılında yaptırılan Gümrük Birliği'nin Güncellenmesinin Ekonomik Etkilerinin Analizi araştırması var. Gümrük Birliği modernizasyonu sağlanırsa, Türkiye'nin AB'ye ihracatında sadece 5 milyar avro artış olacağı tahmin edilirken, AB'nin Türkiye'ye ihracatının tahmini 27,1 milyar avro artacağının hesaplandığı görülüyor."

Global İlişkiler Forumu'nun akademisyenler, iş insanları, emekli bürokrat ve diplomatlardan oluşan ağının desteğiyle AB ile Gümrük Birliği'nde yaşanan sıkıntılar arasında yer alan transit kotalarının ve sürücü vizeleri konusunun ayrıştırılarak, iki tarafın ortak çıkarına hitap edecek acil çözümlerin devreye alınması yönünde GİF ile birlikte kapsamlı ortak çalışmalar yapılması planlanıyor. Böylece AB-Türkiye ticaretini kısıtlayan sorunların çözülmesinin AB ekonomisi ve tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğine sağlayacağı katkıların verilerle ortaya konulacağı çalışmalar yürütülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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