"Uluslararası Müslüman Entelektüel Forumu 2020" başladı

22.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:30

Uluslararası katılımcıların yer aldığı "Uluslararası Müslüman Entelektüel Forumu 2020" (International Muslim İntellectual Forum 2020 - IMIF) İbn Haldun Üniversitesinde (İHÜ) başladı.

İHÜ ve İslami İşbirliği Gençlik Forumunun (Islamic Cooperation Youth - ICYF) ortaklaşa düzenlediği forumun açılışı, İHÜ Başakşehir Kampüsü'nde düzenlenen törenle yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, forumda insanlığın, Müslümanların ve gençlerin geleceğinin konuşulacağını, fikirlerin paylaşılacağını söyledi.

İslam ülkelerinin yüzyıllardır birçok farklı medeniyetle sınır komşusu olarak yaşamasına rağmen asimile olmadığını aktaran Şentürk, "Buna en büyük katkı sunan etken Kur'an ve sünnetten yola çıkarak elde edilen entelektüel güç, entelektüel özgürlüktür. Varlığımızı sürdürmek için entelektüel bağımsızlığımızı sürdürmeye devam etmeliyiz. İslam dini, herhangi bir bozulma olmadan bugüne kadar geldi, bizim görevimiz İslam'ı aynı tutumla gelecek nesillere aktarmak." ifadelerini kullandı.

Gine Uluslararası İşbirliği Bakanı Prof. Dr. Koutoubou Moustapha Sano da öğrencilerin öğrenirken soru sorması gerektiğini, bunun için de kritik ve eleştirel düşünmenin çok önemli olduğunu belirtti.

Sano, "Bu üniversite size birçok şey öğretecek. Müfredata göre dersler ve İslam dünyasına dair konuları öğreneceksiniz. Bilgilerinizi Türkiye tecrübesiyle de harmanlayacaksınız. Ortaya, Batı düşüncesinden daha farklı fikirler çıkarabilirsiniz. Bu fikirleri üretmek sizin elinizde." diye konuştu.

Uluslararası akademik camiadan önemli isimlerin katıldığı forum, "Gençlik, Göç ve Çatışmalar", "Klasik Entelektüel Potansiyeli", "Toplumsal Cinsiyet Kavramları", "Gençlik ve Dijital Çağ" gibi başlıklarla düzenlenecek oturumların ardından yarın sona erecek.

Kaynak: AA