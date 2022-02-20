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Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı

AA - Güncel
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Siyaset bilimci Nathalie Tocci'nin sunumu Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Başkanı Charles Michel'in konuşması MÜNİH - Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2022) üçüncü gün toplantıları yapıldı.

Siyaset bilimci Nathalie Tocci'nin sunumu

Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Başkanı Charles Michel'in konuşması MÜNİH - Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2022) üçüncü gün toplantıları yapıldı.

Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı

Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı

Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı

AA - Güncel

Charles Michel, Hükümet, Siyaset, Münih, Güncel, Haberler

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