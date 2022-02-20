Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Siyaset bilimci Nathalie Tocci'nin sunumu Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Başkanı Charles Michel'in konuşması MÜNİH - Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2022) üçüncü gün toplantıları yapıldı.
Siyaset bilimci Nathalie Tocci'nin sunumu
Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Başkanı Charles Michel'in konuşması MÜNİH - Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2022) üçüncü gün toplantıları yapıldı.