Uluslararası Motosiklet Turu 21-24 Eylül'de Aydın ve İzmir'de düzenlenecek - Haberler Spor
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Uluslararası Motosiklet Turu 21-24 Eylül'de Aydın ve İzmir'de düzenlenecek

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Uluslararası Motosiklet Turu 21-24 Eylül'de Aydın ve İzmir'de düzenlenecek

Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) Uluslararası Motosiklet Turu'nun 21-24 Eylül'de Aydın ve İzmir'de düzenleneceği duyuruldu.

Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) Uluslararası Motosiklet Turu'nun 21-24 Eylül'de Aydın ve İzmir'de düzenleneceği duyuruldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, FIM tarafından her yıl farklı bir ülkede düzenlenen etkinliğin bu sene Türkiye'de yapılacağı belirtilerek, "FIM Mototour of Nations Turkey" 21-24 Eylül tarihlerinde Kuşadası Belediyesi'nin destekleriyle Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Aydın ve İzmir illerinde düzenlenecek." ifadeleri kullanıldı.

"Spor turizmin geleceğidir" temasıyla düzenlenecek organizasyonun turizme katkı sunması hedeflenirken, tur güzergahı İzmir, Kuşadası, Selçuk, Didim, Urla ve Efes olarak belirlendi.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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