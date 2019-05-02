Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu - Mardin Etabı Tamamlandı

Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun 177 kilometrelik birinci etabı tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi işbirliğiyle Mardin, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep'teki 620 kilometrelik bisiklet turunun, Mardin Artuklu-Midyat-Beyaz Su-Nusaybin-Dara Antik Kenti-Mardin güzergahındaki birinci etabı, 8 ülkeden 77 sporcunun katılımıyla Yeniyol Caddesinde sona erdi.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, bisiklet turunu geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

Valilik olarak organizasyona destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Yaman, şöyle konuştu:

"Hava güzeldi, etapların manzarası da güzeldi. Artuklu'dan başlayan Yeşilli, Ömerli, Midyat, Beyaz Su'dan devam eden, Nusaybin'den sonra Dara Antik Kenti üzerinden tekrar Artuklu Merkeze gelip biten bu tur Allah'a şükür kazasız belasız da bitti. Yarın Mardin Artuklu-Şanlıurfa etabı var. Onun da startını buradan vereceğiz."

Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Barut Alphan ise yarışmada emeği geçen ve önlem alan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Alphan, "Bu güzel ve eşsiz coğrafyada, güven ve huzur ortamının sağlandığını görmek hepimiz için mutluluk verici. Umuyorum ki bu güzel yarışı, daha güzel ve daha iyi yerlere taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Mardin-Midyat-Nusaybin etabında, Belarus'tan katılan Minsk Cycling takımından Branislau Samoilau birinci, Bahreyn'den katılan Vib Sport takımından Anass Ait El Abdia ikinci, Almanya'dan katılan Bike Aid takımından Adne Van Engelen de üçüncü oldu.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin 2019 yılı faaliyet programında yer alan tura Türkiye, Azerbaycan, Belarus, Bahreyn, Sırbistan, Almanya, Brunei ve İran'dan 8 elit bisiklet takımı katıldı.

Organizasyonda ikinci etap, yarın Mardin-Viranşehir-Şanlıurfa güzergahında gerçekleştirilecek. 188 kilometrelik ikinci etap Balıklı Göl'de son bulacak.

Kaynak: AA