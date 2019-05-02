Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu Başladı

Mardin'de 5'i Türk 13 takımdan oluşan ve 77 sporcunun katıldığı Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun ilk etabı başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP İdaresi Başkanlığı işbirliği ile Mardin'de başlayan, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep'te koşulacak 620 kilometrelik turun ilk etabı 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında düzenlenen tören ile başladı. Törende Vali Mustafa Yaman, Vali Ozan Cadddesi'nde Artuklu, Midyat, Nusaybin ilçelerini kapsayan 177 kilometrelik turun startını verdi. Törene Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, Türkiye Bisiklet Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Mehmet Samsa, Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ve davetliler katıldı.

İlki 2018 yılında bölgede sağlanan huzur ile başlayan ve bu yıl ikincisi düzenlenen parkurda bisikletçiler Mardin merkezden Midyat, Beyazsu, Nusaybin, Dara antik kenti ve Mardin Artuklu ile 177 kilometrelik parkuru tamamlayacak.

Açılışta konuşan Mardin Valisi Mustafa Yaman, geçen yıl da aynı turun bir ayağını Mardin'de yaptıklarını söyledi. Yaman, "Bisiklet federasyonu ile beraber bu yarışları devam ettirmeyi düşünüyoruz. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanlığı turlarının bir ayağı da burada olur. Mardin artık bir spor şehri oldu. Son 2 yıldır sağlanan huzur ve bu huzurun sürmesiyle artık uluslararası yarışmalar yapılıyor. İnşallah parkurlarımız bittikten sonra pist yarışmalarına da başlayacağız. Üniversite alanımız için de Mardin Valiliği ve görev yaptığım dönemde Mardin Büyükşehir Belediyesiyle yaptığımız Veledrom bitmek üzereydi. İnşallah orada da güzel yarışmalar yapacağız" dedi.

Türkiye Milli Takım Kaptanı Mustafa Sayar yarışlarda iddialı olduklarını ifade ederek, kazanmak için burada olduklarını söyledi. Sayar, "Ülkemizde düzenlenen 2.2 puan seviyesinde önemli organizasyonlarından biri. 5 Türk takımı var. Diğer Türk takımlarıyla koordineli olarak bu yarışta ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi ve olimpiyat puanları toplamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Dört etaplı yarışlara Türk Milli Takımı'nın yanı sıra Torku Şekerspor, Giresunspor, Mardinspor, Mersin Gençlik Spor ile Azerbaycan Milli Takımı, Minsk Cycling (Belarus), Vib Sport (Bahreyn), Sırbistan Milli Takımı, Velo Club Ratisbona (Almanya), Bike Aid (Almanya) ve Brunei Continental (Brunei), Lokomotiv Cycling Club (İran) takımları yarışıyor. - MARDİN

Kaynak: İHA