Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu Başladı

Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun ilk etabı Mardin'de başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile GAP İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda sporcular, Mardin, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep güzergahında 620 kilometre pedal çevirip, 5 Mayıs Pazar günü finiş görecek.

Turun 177 kilometrelik Mardin etabının startı, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen törenle Mardin Valisi Mustafa Yaman tarafından verildi. Organizasyonda 5'i Türk 13 takımdan 77 sporcu mücadele ediyor. Sporcular, yarın ise 188 kilometrelik Mardin-Şanlıurfa etabını geçecek.

Yaman: "Mardin artık bir spor şehri oldu"

Mardin Valisi Mustafa Yaman, törende yaptığı konuşmada, katılımcı sporculara başarılar dileyip, geçen yıl da aynı turun bir ayağını Mardin'de gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile bu yarışları devam ettirmeyi düşündüklerini kaydeden Yaman, "Allah nasip ederse, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bir ayağı da burada yapılır. Mardin artık bir spor şehri oldu. Son 2 yıldır sağlanan huzur ve bu huzurun sürmesiyle, artık uluslararası yarışmalar yapılıyor. Parkurlarımız bittikten sonra pist yarışmalarına da başlayacağız. Üniversite alanımız içinde yaptığımız veledrom bitmek üzere. İnşallah orada da güzel yarışmalar yapacağız." diye konuştu.

Milli bisikletçi Mustafa Sayar da güçlü bir ekiple yarışmalara katıldıklarını belirterek, "Yarışmayı kazanmak için buradayız. Ülkemizde düzenlenen 2.2 puan seviyesinde önemli organizasyonlarından biri. 5 Türk takımı var. Diğer Türk takımlarıyla koordineli olarak bu yarışta ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi ve olimpiyat puanları toplamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Törene, Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Mehmet Samsa, Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ve davetliler katıldı.

Organizasyonda Türk Milli Takımı'nın yanı sıra Torku Şekerspor, Giresunspor, Mardinspor ve Mersin Gençlik Spor, Türkiye'yi temsil edecek. Turda mücadele edecek diğer takımlar ise Azerbaycan Milli Takımı, Minsk Cycling (Belarus), Vib Sport (Bahreyn), Sırbistan Milli Takımı, Velo Club Ratisbona (Almanya), Bike Aid (Almanya), Brunei Continental (Brunei) ve Lokomotiv Cycling Club (İran).

Kaynak: AA