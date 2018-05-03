Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu Başladı

Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu, 7 ülkeden 160 sporcunun katılımıyla Şanlıurfa'da başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) iş birliği, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır Valilikleri ile Büyükşehir Belediyelerinin desteğiyle düzenlenen bisiklet turunun startı tarihi Balıklıgöl Platosu yakınında verildi.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve "2.2 elit man" kategorisinde başlayan tura Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Malezya, İran, Bahreyn ve Gürcistan'dan 12 elit bisiklet takımı katıldı.

Sporcular, turun ilk etabında kentin tarihi ve turistik bölgelerinden geçerek Şanlıurfa-Kızıltepe-Mardin güzergahını kullanacak.

Organizasyonda yarın yapılacak ikinci etap Mardin-Nusaybin-Mardin, üçüncü etap 5 Mayıs'ta Mardin-Bismil-Diyarbakır, dördüncü ve son etap da 6 Mayıs'ta Diyarbakır-Siverek-Şanlıurfa güzergahlarında gerçekleştirilecek.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, turun startının Şanlıurfa'da verilmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Erin, "Burası tarihin başlangıç noktası. Tur buradan başlayacak ve burada neticelenmiş olacak. Bu kapsamda uluslararası gözlemciler eşliğindeki bisiklet turunun gerçekleşmesinde emeği geçen GAP İdaresi Başkanımız Sadrettin Karahocagil'e, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Sayın Erol Küçükbakırcı'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da bisiklet turunun bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Dünyada ve Türkiye'de bisiklet kullanımının her geçen gün artığına dikkati çeken Küçükbakırcı, düzenledikleri uluslararası bisiklet turlarıyla ülke turizmine katkı sunmaya çalıştıklarını belirtti.

GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil ise bisiklet turu güzergahının tarihi alanlardan geçtiğini ifade ederek sporcuların toplam 629 kilometre pedal çevireceğini dile getirdi.