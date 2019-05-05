Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun dördüncü ve son günündeki 108 kilometrelik Yavuzeli-Gaziantep etabı tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle düzenlenen turun son günündeki Yavuzeli-Gaziantep etabı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

Söz konusu etapta milli takım sporcusu Ahmet Örken birinci, Bike Arid takımından (Almanya) Aaron Grosser ikinci, Batuhan Özgür ise üçüncü oldu.

Turun genel klasmanında milli takım sporcularından Cebrail Şeker birinciliğe, Ahmet Örken ikinciliğe ulaşırken, Minsk Cycling (Belarus) takımından Samoilau Branislau üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı İrfan Çelik, kupa töreninde yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz de bisiklet turunun Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tanıtımına katkı sunduğunu söyledi.

Açıkgöz, GAP İdaresi olarak bölgenin kalkınmasının yanı sıra tanıtımına da destek olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu tur Mardin'den başlayarak, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep ile devam etti. Organizasyon, bölgemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Bölgemiz, dünyanın en özel alanlarından biri. Göbeklitepe, Zeugma ve daha sayamadığım birçok eserleriyle özel bir alan. Turizm potansiyeli yüksek. Bu güzel eserlerimizi dünya kamuoyuyla tanıştırmaya vesile olacağımıza inanıyorum. Bu organizasyonun bölgemizde gerçekleşmesine katkı sunan herkese teşekkür ederim."

Konuşmaların ardından sporculara madalya ve ödülleri verildi.

Kaynak: AA