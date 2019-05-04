Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun üçüncü gününde 118 kilometrelik Kilis-Gaziantep etabı başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törende, Kilis-Gaziantep etabının startı, Vali Davut Gül tarafından verildi.

Vali Gül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 52 sporcun Kilis'e kadar bisiklet turu düzenleyeceğini söyledi.

Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Gül, "Gaziantep hem iklim olarak hem de coğrafya olarak bisiklet kullanımına uygun bir şehir. Belediyelerimiz de her geçen gün daha çok bisiklet yolu yapıyor. Bu yolların sayılarının artması ve birbirine entegre edilmesi lazım. Ondan daha önemlisi bisiklet kullanımının teşvik edilmesi gerekiyor." dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle düzenlenen turun üçüncü günündeki Kilis-Gaziantep etabı Burç Kavşağı'nda sona erecek. Burada düzenlenecek törende, başarılı sporculara ödülleri verilecek.

Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu, 5 Mayıs Pazar günü Yavuzeli-Gaziantep etabının koşulmasıyla tamamlayacak.

Kaynak: AA