Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun üçüncü gününde 118 kilometrelik Kilis-Gaziantep etabı başladı.

Kilis-Gaziantep etabının startı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törenle Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından verildi.

Vali Gül, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, etapta 52 sporcunun mücadele ettiğini söyledi.

Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Gül, "Gaziantep, hem iklim hem de coğrafya olarak bisiklet kullanımına uygun bir şehir. Belediyelerimiz de her geçen gün daha çok bisiklet yolu yapıyor. Bu yolların sayılarının artması ve birbirine entegre edilmesi lazım. Ondan daha önemlisi bisiklet kullanımının teşvik edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen turun üçüncü günündeki Kilis-Gaziantep etabı, Burç Kavşağı'nda sona erecek. Burada düzenlenecek törende, başarılı sporculara ödülleri verilecek.

Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu, yarın Yavuzeli-Gaziantep etabının koşulmasıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA