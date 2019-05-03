Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu
Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun ikinci günündeki 188 kilometrelik Mardin-Şanlıurfa etabı başladı.
Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun ikinci günündeki 188 kilometrelik Mardin-Şanlıurfa etabı başladı.
Mardin-Şanlıurfa etabının startı, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen törende Mardin Valisi Mustafa Yaman tarafından verildi.
Türkiye Bisiklet Federasyonu ile GAP İdaresi Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen organizasyonda sporcular, Mardin, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep güzergahında 620 kilometre pedal çevirip, 5 Mayıs Pazar günü finiş görecek.
Turda 5'i Türk, 62 sporcu mücadele ediyor.
Kaynak: AA
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