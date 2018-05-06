Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu, 7 ülkeden 160 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen dördüncü etapla Şanlıurfa'da sona erdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) iş birliği, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır Valilikleri ile Büyükşehir Belediyelerinin desteğiyle düzenlenen turun son etabının startı Diyarbakır'da verildi.

Diyarbakır-Siverek-Şanlıurfa güzergahında mücadele veren sporcular, Şanlıurfa'da tarihi İpekyol üzerinde bulunan finişe vararak turu tamamladı.

Turun sonunda düzenlenen ödül töreninde konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, etkinliğin medeniyet kokan topraklarda sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Şanlıurfa ve bölge illerinde artık uluslararası organizasyonlara ağırlık verilmesi gerekiyor." diyen Erin, şunları kaydetti:

"Bugün için Şanlıurfa'nın Londra, Washington ve Tokyo'dan daha güvenli olduğunu ifade edebiliriz. Yanı başımızda Suriye'de yaşanan savaşa ve çalkantılara rağmen birliğini, beraberliğini ve güvenliğini muhafaza edebilen ender ülkelerden biriyiz."

Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Kutlu da turun toplam 269 kilometre uzunluğunda olduğunu kaydederek, sporcuların çok iyi bir performans sergilediğini ifade etti.

Konuşmaların ardından turun en iyi takımı seçilen Torku Şekerspor Bisiklet Takımı ve çeşitli kategorilerde dereceye giren sporculara, kupa ve madalyaları verildi.