Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı, 7 ülkeden 160 sporcunun katılımıyla Mardin'de başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) iş birliği, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır Valilikleri ile Büyükşehir Belediyelerinin desteğiyle düzenlenen bisiklet turunun üçüncü etabının startı, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman tarafından Artuklu Spor Salonu önünde verildi.

Üçüncü etap yarışması öncesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Kutlu, Yaman'a katkılarından ve desteklerinden dolayı Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu Mezopotamya Güzellikleri yeleği hediye etti.

Sporculardan Onur Turgut, yaptığı konuşmada, Mardin'in tarihiyle öne çıkan bir kent olduğunu söyledi.

Turgut, "Geçen sene de yarışma için gelmiştik. Etaplar zorlu, sıcak da ayrıca zorluyor ama Mardin etabında çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Çünkü hızlı bir yarış oldu. Çok keyif aldık. Bitiş noktamız tarihi eski Mardin'de olunca daha güzel görüntüler ortaya çıktı." diye konuştu.

Sporcu Nazım Bakırcı da "Burada bir etap daha yarıştık, Mardin etabı bizim için gayet güzel geçti. Yolları çok güzel, beklediğimizin çok üstünde. Organizasyon da çok güzeldi. Mardin'i biz sevdik, umarım herkes gelip burayı görmek ister." dedi.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve "2.2 elit man" kategorisinde başlayan tura Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Malezya, İran, Bahreyn ve Gürcistan'dan 12 elit bisiklet takımı, üçüncü etapta kentin tarihi ve turistik bölgelerinden geçerek Mardin-Bismil-Diyarbakır güzergahını kullanacak.

Organizasyonda yarın yapılacak dördüncü ve son etap da Diyarbakır-Siverek-Şanlıurfa güzergahlarında gerçekleştirilecek.