Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu, 7 ülkeden 160 sporcunun katılımıyla yarın Şanlıurfa'da başlayacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) iş birliği, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır Valilikleri ile Büyükşehir Belediyelerinin desteğiyle düzenlenecek bisiklet turunun tanıtımı yapıldı.

Programda konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bölge kentlerinin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu, bu tür organizasyonla turizm potansiyelini tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Turun Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır illerini kapsadığını belirten Erin, "Buradaki engin medeniyetin bu güzel sporla hem Türkiye hem de dünya kamuoyuna taşınması, temsil edilmesi ve gündeme gelmesi bizi çok mutlu etti. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da bisiklet sporlarının farklı renk, kültür ve dillerin buluştuğu bir spor dalı olduğunu ifade etti.

Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de bisiklet kültürünün yerleşmeye başladığı anlatan Küçükbakırcı, "Artık amatör sporları konuşmanın zamanı geldi. Futbolda milyarlar harcanıyor, sonuç sıfır. Brezilya ve Arjantin'in futbol ihracatı 100 milyon dolar. Biz ise sürekli ithal ediyoruz ve sürekli içeriden kaynak aktarıyoruz. En kötü futbolcunun transfer parasına biz her amatör branşta şampiyon oluruz. Ben bunu daha önceki toplantılarda anlattım." diye konuştu.

Dünyada artık işe bile bisikletle gidilmesinin konuşulduğunu vurgulayan Küçükbakırcı, her yerde bisikletin canlılığının ve varlığının arttığını dile getirdi.

"Bölgenin tanıtımına büyük katkıda bulunacak"

GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil ise bölgenin en güçlü rekabet alanlarından birisinin turizm olduğuna dikkati çekti.

Bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla Mezopotamya destinasyon markası oluşturduklarını kaydeden Karahocagil, şöyle konuştu:

"Mezopotamya markasını desteklemek amacıyla Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'ı kapsayan bisiklet turu düzenlemeye karar verdik. Önümüzdeki 4 gün sürecek turda Şanlıurfa'dan yarın başlanıp Mardin'e ulaşılacak. Mardin'de bir yarışma yapıldıktan sonra Diyarbakır'a koşulacak. Sonra Diyarbakır'dan da koşulup Şanlıurfa'da final yapılacak. Bölgemiz dünyadaki en özel alanlardan biri ve bisiklet turu için en uygun alan. Turun geçeceği yererler arasında bir taraftan Göbeklitepe, bir taraftan Eyüp Nebi, Dara antik kenti gibi inanılmaz değerlerin üzerinden geçecek. İnşallah bölgenin tanıtımına büyük katkıda bulunacak.Gelecek yıl turu geleneksel hale getirip daha da uluslararası hale getireceğiz".

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de Mezopotamya'nın birçok kültürü bir arada barındırdığını ifade ederek, bisiklet turunun bölge turizminin kalkınmasına, dikkatlerin bölgeye çekilmesine katkı sağlayacağına değindi.

Sporcular 629 km pedal çevirecek

Uluslararası Bisiklet Birliği 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve 2.2 Elit Man kategorisinde koşulacak yarışa Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Malezya, İran, Bahreyn ve Gürcistan ülkelerinden 12 elit bisiklet takımı katılacak.

Yarın düzenlenecek ilk etap Şanlıurfa-Kızıltepe-Mardin güzergahında koşulacak. Turda ikinci etap Mardin-Nusaybin-Mardin, üçüncü etap Mardin-Bismil-Diyarbakır ve dördüncü etap mücadelesi Diyarbakır-Siverek-Şanlıurfa güzergahlarında yapılacak.