Uluslararası Mevlid-İ Nebi Sempozyumu'nun Konu ve Şartları Belli Oldu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, her yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nda düzenledikleri Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun bu yılki konusunu, "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" olarak belirlediklerini duyurduDiyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, her yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nda düzenledikleri Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun bu yılki konusunu, "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" olarak belirlediklerini duyurdu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun bu yılki konusunu "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" olarak belirledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sosyal medya hesaplarından, "Başkanlığımız tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında 29-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nu bu yıl "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" başlığıyla gerçekleştireceğiz inşallah. " ifadeleriyle kamuoyuna duyurduğu sempozyumda, en üstün erdemlerden biri olan 'vefa' konusu ele alınacak. Özellikle Kur'an ve sünnet penceresinden, Peygamber Efendimizin hayatından örnekler ile vefa toplumunun temel dinamikleri ortaya koyulacak.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde düzenlenecek sempozyuma katılmak isteyenler, tebliğ özetlerini 20 Ağustos 2021 tarihine kadar teslim edebilecekler. Kabul edilen tebliğler, 10 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Sempozyuma katılma hakkı elde edenlerin tebliğ metinlerini teslim edecekleri son tarih ise 22 Ekim 2021 olarak belirlendi. Sempozyum programının ilanı ise 27 Ekim 2021 tarihinde yapılacak.

Katılım Şartları

Sempozyuma kabul edilecek tebliğlerde, bilimsel ve özgün olmaları, tebliğ özetlerinin konuyu 300 ile 400 kelime ile ana hatlarıyla açıklaması, özetlerin Türkçe, Arapça veya İngilizce olması ve katılım formu kullanılarak mevlidinebihaftasi@diyanet. gov. tr adresine e-mail ile gönderilmesi, tebliğ metinlerinin 5000 ile 7000 kelime arasında olması şartları aranacak.

Ayrıca tebliğ metinleri http://mevlidinebi. diyanet. gov. tr adresinde ilan edilen yazım kuralları çerçevesinde hazırlanacak.

Sempozyum Başlıkları

Oturumlar halinde düzenlenecek sempozyumda, "Teorik ve Kavramsal Çerçeve", "Kur'an ve Hadislerin Anlam Dünyasında Vefa", "Vefa Peygamberi (s. a. s) ve Vefa Toplumu", "İslam Medeniyetinde Vefa Kavramı ve Vefa Toplumunu Tahkim Eden Uygulamalar", "Modernizm Bağlamında Vefa ve Günümüzde Vefa Toplumunun İmkanı" konuları ele alınacak.

Sempozyumun yüz yüze veya çevrim içi mi olacağına salgının seyrine göre önümüzdeki günlerde karar verilecek.

"Vefa, mümin ahlakının bir gereğidir. "

Başkanlığımız tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında 29 - 31 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nu bu yıl "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" başlığıyla gerçekleştireceğiz İnşallah. pic. twitter. com/zoR5xvuEEn

— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) July 2, 2021

Kaynak: Habermetre