Uluslararası Mevlana Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çelebi'den Devlet Bahçeli'ye teşekkür mektubu Açıklaması - Haberler
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Uluslararası Mevlana Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çelebi'den Devlet Bahçeli'ye teşekkür mektubu Açıklaması

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Uluslararası Mevlana Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çelebi'den Devlet Bahçeli'ye teşekkür mektubu Açıklaması

Uluslararası Mevlana Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Hemdem Çelebi, Mevlevi kültürüne yönelik asılsız ithamlara karşı gösterdiği hassasiyet nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

ÇELEBİ (AA) - Uluslararası Mevlana Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Hemdem Çelebi, Mevlevi kültürüne yönelik asılsız ithamlara karşı gösterdiği hassasiyet nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Vakıftan yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanı Çelebi'nin, Devlet Bahçeli'ye bir teşekkür mektup gönderdiği belirtildi.

Çelebi, Bahçeli'ye hitaben kaleme aldığı mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Bu topraklardaki bin yıllık tarihimizin manevi büyüğü, mutasavvıf, mütefekkir Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye ve Türk-İslam sentezinin başat nişanelerinden olan Mevlevi kültürüne yönelik asılsız, saygısız ve köksüzlüğün batağındaki ifadelere karşı gösterdiğiniz hassasiyet ve direnç için kıymetli şahsınıza, MHP'ye ve Ülkü Ocakları mensuplarına Çelebi Ailesi ve Uluslararası Mevlana Vakfı olarak teşekkür eder kalbi şükranlarımızı sunarız. Türkiye Cumhuriyeti'ne yapmakta olduğunuz değerli katkıların ve başarılarınızın, manevi büyüklerimizin himmetiyle devamını dileriz."

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Uluslararası Mevlana Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çelebi'den Devlet Bahçeli'ye teşekkür mektubu Açıklaması - Haberler
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