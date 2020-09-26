Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu başladı
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Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu başladı

26.09.2020 14:19 | Son Güncelleme: 26.09.2020 14:22
Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin sponsorluklarıyla düzenlenen Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin sponsorluklarıyla düzenlenen Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu başladı.

Mevlana Meydanı önünde startı verilen, 5 ülkeden 12 takımın yarıştığı turun birinci etabı, 138 kilometrelik Sarayönü güzergahının ardından Selçuklu Belediyesinde tamamlandı.

Turun ilk etabını, Marathon Cycling Team'dan Sergey Rostovstev birinci, Salcano Sakarya Büyükşehir Belediye Bisiklet Takımından Onur Balkan ikinci ve Marathon Cycling Team'dan Artur Ershav üçüncü tamamladı.

Turun yarınki 2. etabı Mevlana Meydanı önünden başlayıp, Çumra güzergahının ardından Meram Belediyesi önünde sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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