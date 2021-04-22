Uluslararası mesleki yeterlilik programı, MEB'den onay aldı
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Uluslararası mesleki yeterlilik programı, MEB'den onay aldı

Uluslararası mesleki yeterlilik programı, MEB'den onay aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nitelikli iş gücünün artırılması, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik gelişim hedefleri açısından önemli bir yer tuttuğu düşüncesiyle, 2019-2023 dönemi için hazırlanan 11.

Nitelikli iş gücünün artırılması, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik gelişim hedefleri açısından önemli bir yer tuttuğu düşüncesiyle, 2019-2023 dönemi için hazırlanan 11. Kalkınma Planı'na göre Türkiye, uluslararası yatırımcıların ihtiyaç duyduğu yeterliliklere sahip öğrenciler yetiştirmeyi, sektörlerin talep ettiği yetkinliklere ve dijital dönüşüme uygun alan ve dallar açmayı hedefliyor. Bu kapsamda Pearson tarafından hazırlanan ve Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğü'ne bağlı liselerde uygulanacak programla, mesleki yeterliliklerin artırılması amaçlanıyor.

Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından Pearson'ın öğrencilere mesleki yeterlilikler kazandırmayı amaçlayan ve mezunların iş bulma şansını yüzde 14 artıran eğitim modeli BTEC'nin 3. seviye uluslararası programı (Business and Education Technology Council International Level 3), tüm mesleki ve teknik liselerde Türkçe olarak uygulanmak üzere MEB tarafından onaylandı. Uluslararası kabul gören program, İstanbul Gelişim ve İstanbul Okan Üniversiteleri tarafından ilgili bölümlere giriş yeterliliği olarak da tanınacağı belirtildi.

"DÜNYA ÇAPINDA BİRÇOK ÜNİVERSİTE TARAFINDAN KABUL EDİLİYOR"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Pearson Türkiye Genel Müdürü Sinan Kezer, "BTEC, uygulamalı öğrenim alanında dünyanın en başarılı eğitim programı olarak karşımıza çıkıyor. 25 yılı aşkın bir süredir öğrencilere yükseköğretimde ya da iş hayatında yükselmek için gereken sosyal ve düşünsel becerileri, uygulamaya yönelik içeriklerle kazandırıyor. Akademik gereklilikleri ve iş dünyasının beklentilerini göz önüne alarak oluşturulan, uluslararası geçerliliği bulunan ve Avrupa yeterlilik çerçevesiyle uyumlu BTEC programları; öğrenme yöntemleri, ölçme-değerlendirme ve pratik uygulamaya dayanıyor. 3. seviye uluslararası yeterlilikler ise küresel olarak okul ve kolejlerden istihdama ya da yükseköğretime doğru ilerlemeyi desteklemek için tasarlanmış bir eğitim programı olarak Türkiye'nin mesleki yeterlilik müfredatı geliştirme hedefleri için büyük önem taşıyor. Dünyanın dört bir yanındaki işverenler, yükseköğretim kurumları ve öğretim profesyonelleri ile iş birliği içinde geliştirilen bu yeterlilik programı, dünya çapında birçok üniversite tarafından kabul edildiğinden, Türkiye'nin 21. yüzyılın becerilerine ve uluslararası rekabet yetkinliğine sahip işgücünü artırması bakımından da kritik" dedi.

"MEZUNLARIN İŞ BULMA ŞANSI YÜZDE 14 ARTIYOR"

Mesleki yeterliliğin önemini vurgulayan Sinan Kezer, "BTEC sertifika ve diplomaları, mezunların iş bulma şansını % 14 artırıyor. Pearson olarak mesleki yeterlilik kazanımlarının Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğü'ne bağlı liseler seviyesine inmesiyle 21. yüzyılda başarılı olmak için gereken temel becerileri öğrenme ve uluslararası standartlara göre zanaatkarlığın kalitesini artırma noktasında ciddi fayda sağlayacağına eminiz. Bunun yanında öğrencileri eğitim hayatlarının en başından itibaren kendilerini yansıtan profesyoneller olarak eğitmenin, ülkenin küresel ekonomide kabul gören becerilerle daha hızlı büyümesine de yardımcı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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