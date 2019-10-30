Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'ne doğru

30.10.2019 17:29

Mersin'de 1-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nin hazırlıklarında sona gelindi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, festival kapsamında sergilenecek figürleri yerinde inceleyerek Narenciye Festivali İcra Komitesi Başkanı Abdullah Özdemir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, narenciyenin Türkiye ve Mersin için önemine işaret etti.

Narenciyenin tanıtılması için yapılan etkinliklerin önemine dikkati çeken Su, "Hazırlıklarımız hemen hemen tamamlandı. Ufak tefek eksiklikler var. Onlar da festival gününe kadar tamamlanacak. Alanımız ve figürlerimiz çok güzel. Festival kapsamında yapılacak etkinliklerimiz de çok güzel olacak." dedi.

Su, festivale 27 ülkeden 700'e yakın sanatçının katılacağını belirterek "Misafirlerimiz turizm elçimiz olacaklar. Kültür alışverişi olacak. Bu durum Mersin'in tanıtımına katkı sağlayacak. Dünya çapında milyonlara ulaşacağız. Bu festivalin her şeyi narenciye. Figürlerde kullanılan ürünler, yemekler bile narenciye. Vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz." diye konuştu.

Festival

Bu yıl 7'ncisi düzenlenecek festival kapsamında, sahilde birbirinden ilginç 30 figür, açılış kortejinde ve sahilin belirli noktalarında sergilenecek.

Yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin katılması beklenen festivalde, birçok ülkeden gösteri grupları yer alacak.

Festivalde narenciye temalı tasarımların yer aldığı defile ile yemek etkinlikleri ve yelken gösterileri de yapılacak.

Kaynak: AA