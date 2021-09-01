Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali yarın başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali yarın başlıyor

Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali yarın başlıyor
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Spor

Mersin Bisiklet Derneği tarafından bu yıl 8. kez düzenlenecek Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali yarın başlayacak.

Mersin Bisiklet Derneği tarafından bu yıl 8. kez düzenlenecek Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali yarın başlayacak.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin destekleriyle kentin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtılması ve trafikte bisiklete farkındalık oluşturulması amacıyla organize edilen festival kapsamında hazırlıklar tamamlandı.

Festival, yarın saat 09.00'da Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde başlayacak. Bisiklet tutkunları, başlangıç noktasından pedal çevirip kentin birçok bölgesinde tur atacak.

Organizasyonun ikinci gününde katılımcılar için düzenlenecek yat turunda, kentin koyları tanıtılacak.

Bulutsuzluk Özlemi grubu da etkinliklerin üçüncü gününde konser verecek.

Festival, son günde gerçekleştirilecek orman arazisi sürüşü etkinliğiyle son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Emine Erdoğan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Müge Anlı Derya Şensoy Gülben Ergen Ferhan Şensoy
Spor Marcao Muslera Samet Aybaba Ünal Karaman Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali yarın başlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 13:05:07. #1.14#

title