Uluslararası Mektup Yazma Yarışması'na son katılım tarihi 9 Nisan olarak duyuruldu

Dünya Posta Birliği'nin (UPU) düzenlediği Uluslararası Mektup Yazma Yarışması'nın konusu bu yıl, "Ailenden Birine Kovid-19 Hakkındaki Deneyimlerinle İlgili Mektup Yaz" oldu.

Edirne PTT Başmüdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de PTT . tarafından organize edilen yarışmaya katılacak olan 9-15 yaş arası gençlerden dereceye girenlere, çeşitli ödüller verileceği belirtildi.

PTT Dünya Posta Birliğinin düzenlediği mektup yazma yarışmasına katılım için gençlere fırsat sunulduğu aktarılan açıklamada, "Yarışma dijital iletişim kanallarının giderek yaygınlaştığı günümüzde, mektup kültürünün canlandırılmasının yanı sıra gençlerin düşüncelerini net bir şekilde ifade etme becerisini geliştirmeyi hedefliyor. Ülkemizden yarışmaya katılanların mektupları, alanında uzman PTT AŞ yetkililerinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilecek." ifadeleri kullanıldı.

Değerlendirme sonucunda mektubun yapısı, konuya bağlılık, yaratıcılık ve dilin kullanımı gibi kriterlerin göz önünde bulundurulacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birinci seçilecek mektup, UPU'ya gönderilerek, diğer ülkelerde birinci olan mektuplarla yarışacak ve ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek. UPU tarafından belirlenecek uluslararası jüri üyeleri ise, her ülkeden gönderilen mektupları değerlendirerek en iyi üç mektubu belirleyecek. Dereceye giren 3 yarışmacıya PTT AŞ tarafından çeşitli ödüller verilecek. Bu kapsamda 1'inci olan yarışmacıya bin 500 lira, tablet bilgisayar ve kişisel pul albümü, 2'nci olan yarışmacıya bin lira ve kişisel pul albümü, 3'üncü olan yarışmacıya ise 500 lira ve kişisel pul albümü hediye edilecek.

UPU'nun ülke birincileri arasından yapacağı değerlendirme sonucunda ise 1'inci olan yarışmacıya altın, 2'nci olan yarışmacıya gümüş ve 3'üncü olan yarışmacıya bronz madalyanın yanı sıra ilk üçe giren yarışmacılara katılım sertifikaları takdim edilecek. UPU tarafından belirlenecek bazı mektuplara da özel mansiyon ödülü verilecek."

Katılımcılar kendi el yazıları ile yazmış oldukları mektupları ve gerekli belgeleri 9 Nisan'a kadar PTT iş yerlerinden göndermeleri gerektiği aktarıldı.

Türkçe ya da doğrudan İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde 800 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlaması şartı bulunan mektupların. yarışma sonuçları 26 Nisan'da ilan edileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci