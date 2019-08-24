Uluslararası mehmet akif pirim güreş turnuvası başladı

Olimpiyat şampiyonu Mehmet Akif Pirim adına bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Mehmet Akif Pirim Yıldızlar Grekoromen Güreş Turnuvası başladı.

24.08.2019 14:32
Uluslararası mehmet akif pirim güreş turnuvası başladı

Olimpiyat şampiyonu Mehmet Akif Pirim adına bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Mehmet Akif Pirim Yıldızlar Grekoromen Güreş Turnuvası başladı.

Rize'nin Pazar ilçesinde yer alan Mehmet Akif Pirim Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve birçok ülkeden sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda güreşçiler madalya için yarışacak. 

Şampiyona yarın yapılacak finaller ile sona erecek.

 

 

- Ankara

Kaynak: DHA
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