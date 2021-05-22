"Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu"nda 113 bilimsel çalışma, İslamofobiyle mücadeleye çözüm sunacak
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"Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu"nda 113 bilimsel çalışma, İslamofobiyle mücadeleye çözüm sunacak

'Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda 113 bilimsel çalışma, İslamofobiyle mücadeleye çözüm sunacak
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) öncülüğünde, Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Erciyes Üniversitesi ve SETA'nın düzenlediği, I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda 113 bildiri sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) öncülüğünde, Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Erciyes Üniversitesi ve SETA'nın düzenlediği, I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda 113 bildiri sunulacak.

Congresium'da 25 ve 26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nun ilk gününde, açış konuşmalarının ardından 4 farklı panelde, medya ve İslamofobi konusu uluslararası düzeyde katılımla ayrıntılarıyla ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de konuşma yapması beklenen oturumlarda, devlet yöneticileri, akademisyenler ve gazeteciler panelist olarak yer alacak.

Sempozyumun ikinci gününde, 113 bilimsel çalışma katılımcılara sunulacak.

PCR testi istenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sempozyumun açış konuşmasını yapması bekleniyor.

Sempozyumunun açılışında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de konuşma yapacak.

Salgın önlemlerinin ciddiyetle uygulanacağı sempozyuma katılacaklardan PCR testi istenecek.

"Mücadele sadece devlet adamlarına ve siyasetçilere bırakılmamalı"

Sempozyumun Yürütme Komitesi Başkanı olan RTÜK Başkanı Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam dinine yönelik oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıyla mücadelenin sadece devlet adamları ve siyasetçilerin sorumluluğuna bırakılmaması gerektiğini belirtti.

"Bu mücadelede medya en ön safta yer almalı, toplumu uyarmalı ve bu tehlikeye karşı mücadele eden devlet adamları ve siyasetçilere destek olmalıdır." ifadesini kullanan Şahin, konuyla ilgili olan herkesi, özellikle de genç akademisyenleri sempozyuma davet etti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye, İslamofobi ile mücadelede Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde başı çekiyor. Üzülerek görüyoruz ki Batı medeniyeti büyüyen bu tehdit karşısında önlem almamakta ısrar ediyor. Birileri, Müslümanların mukaddes değerlerine yönelik saldırılar karşısında fikir özgürlüğü kisvesi altında üç maymunu oynuyor. İşte bu noktada İslam coğrafyasının medyası olarak bizlere çok hayati görevler düşüyor.

I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'na teşrif edecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimize, akademisyenlerimize, gazeteci dostlarımıza, yurt dışından ve içinden gelen bütün konuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca organizasyona ön ayak olan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'a, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'a, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'e ve SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran'a ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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