Uluslararası medya kuruluşlarının web siteleri çöktü
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Uluslararası medya kuruluşlarının web siteleri çöktü

Uluslararası medya kuruluşlarının web siteleri çöktü
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Financial Times, The New York Times, Bloomberg News ve The Guardian gibi uluslararası medya kuruluşlarının web siteleri bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Financial Times, The New York Times, Bloomberg News ve The Guardian gibi uluslararası medya kuruluşlarının web siteleri bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Al Jazeera'nin haberine göre, Financial Times, The New York Times ve Bloomberg News dahil haber kuruluşlarına ait birden fazla web sitesi dünya genelinde çöktü.

CNN ve Le Monde'a ait web sitelerinin de hata vermeye başladığı aktarılırken, Al Jazeera Medya Ağı da bu olaydan olumsuz etkilendi.

Ayrıca Amerikan e-ticaret devi Amazon'un web sitesinin kesintiyle karşı karşıya olduğu ifade edilirken, Amazon henüz yorum yapmadı.

Web sitelerini etkileyen sorunun kaynağı henüz netleşmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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