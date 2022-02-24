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Uluslararası Masterler Kısa Kulvar Kış Yüzme Şampiyonası, İstanbul'da başlayacak

AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Uluslararası Masterler Kısa Kulvar Kış Yüzme Şampiyonası, İstanbul'da başlayacak

Uluslararası Masterler Kısa Kulvar Kış Yüzme Şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak.

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Masterler Kısa Kulvar Kış Yüzme Şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, vefat eden eski başkanlardan Ahmet Bozdoğan'ın anısına gerçekleştirilecek şampiyonanın 27 Şubat'a kadar Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Toplam 14 kategoride düzenlenecek şampiyonanın ilk gününde yarın, sırtüstü, kurbağalama ve karışık stilde müsabakalar yapılacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Ahmet Bozdoğan, İstanbul, Türkiye, Yüzme, Spor, Haberler

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