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Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Kış Yüzme Şampiyonası, İstanbul'da yapılacak

AA, Fatih Çakmak - Spor
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Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Kış Yüzme Şampiyonası, İstanbul'da yapılacak

Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Kış Yüzme Şampiyonası, eski Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı ve milli yüzücü Ahmet Bozdoğan anısına İstanbul'da düzenlenecek.

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Masterlar Kısa Kulvar Kış Yüzme Şampiyonası, eski Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı ve milli yüzücü Ahmet Bozdoğan anısına İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 25-27 Şubat tarihlerinde Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek.

Şampiyonaya serbest, kurbağalama ve karışık stillerde 25 yaştan 59 yaşa kadar yüzücüler katılabilecek.

FINA kurallarının uygulanacağı yarışmada, 400 metre serbest ve 1500 metre serbest yarışları hızlı seriden yavaş seriye doğru, diğer yarışlar ise yavaş seriden hızlı seriye doğru yüzülecek.

Şampiyonaya 21 Şubat Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar başvuru yapılabilecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor

İstanbul, Türkiye, Milli, Yüzme, Spor, Haberler

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