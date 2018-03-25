Uluslararası Masa Tenisi Turnuvası'nda Dereceye Girenler Kupalarını Aldı

Samsun Uluslararası Öğrenci Derneğinin organize ettiği, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı himayesinde gerçekleştirilen ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) ev sahipliği yaptığı 3. Mini Dünya Kupası (MDK) Masa Tenisi Turnuvası son buldu.

OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonunda düzenlenen ve geleneksel hale gelen 3. MDK Masa Tenisi Turnuvası'nda yaklaşık 20 ülkeden 64 uluslararası öğrenci mücadele etti. Final müsabakalarına OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, KYK İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı öğrenciler ve davetliler katıldı.

Final maçının ardından, birinci olan Mohammad Abuaisheh ve Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç gösteri maçı yaptı. Maç berabere sonuçlandı.

Çekişmeli geçen müsabakaların sonunda 3 senedir birinci olan Filistinli öğrenci Mohammad Abuaisheh'e kupa ve madalyasını Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç verdi. Diğer dereceye giren sporculara ise protokol üyeleri kupa ve madalyalarını verdi.

Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular şu isimlerden oluştu:

MohammadAbuaisheh (filistin)

ElyarbekSadullaayev (Türkmenistan)

Samiullah Azizi (Afganistan)

AdeebBabat (Irak) - SAMSUN