Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası sona erdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası tamamlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası tamamlandı.

Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada kadınlar +35'te Ukrayna'dan Ladies Segion, +45'te yine Ukrayna'dan Legion 21, erkekler +40'ta İstanbul'dan Harem, +45'te Ukrayna'dan Adelon, +50'de ise Bursa'dan Megrel takımları şampiyon oldu.

Marmaris Belediyesinin desteğiyle düzenlenen turnuvada, Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Rusya, Hollanda, ABD, Sırbistan, Polonya ve Almanya'dan 44 takım ve 550 sporcu yer aldı.

Turnuvada 10 kadın ve 34 erkek takımı, 5 kategoride mücadele etti. Karşılaşmaları, A klasmanı 12 hakem yönetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen