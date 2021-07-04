Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası sona erdi

Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası sona erdi
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Spor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası tamamlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası tamamlandı.

Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada kadınlar +35'te Ukrayna'dan Ladies Segion, +45'te yine Ukrayna'dan Legion 21, erkekler +40'ta İstanbul'dan Harem, +45'te Ukrayna'dan Adelon, +50'de ise Bursa'dan Megrel takımları şampiyon oldu.

Marmaris Belediyesinin desteğiyle düzenlenen turnuvada, Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Rusya, Hollanda, ABD, Sırbistan, Polonya ve Almanya'dan 44 takım ve 550 sporcu yer aldı.

Turnuvada 10 kadın ve 34 erkek takımı, 5 kategoride mücadele etti. Karşılaşmaları, A klasmanı 12 hakem yönetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

Ukrayna'yı 4-0 mağlup eden İngiltere, EURO 2020'de yarı finale yükseldi
Ukrayna'yı 4-0 mağlup eden İngiltere, EURO 2020'de yarı finale yükseldi
Basketbolda tüm liglerde salon kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak
Basketbolda tüm liglerde salon kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak
Türkiye Basketbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda maçlara salon kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına karar verdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda maçlara salon kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına karar verdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Çeşmioğlu Selin Şekerci Armağan Çağlayan Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Elmas Metin Oktay Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası sona erdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 19:36:40. #1.16#

title