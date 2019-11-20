Uluslararası markalar Ankara'da buluşuyor

20.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 20.11.2019 15:28

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Marka olma, marka üretme ve ekonomiyi güçlendirme yolundaki tüm düğümler Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nda ele alınacak. Ankara, bu programla hayallerden gerçeklere, geçmişten geleceğe, kalplerden zihinlere ve fikirlerden markalara uzanan bir yolculuğa ev sahipliği yapacak." dedi.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Baran, ATO tarafından düzenlecek "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Baran, programın 28-30 Kasım'da ATO Congresium'da gerçekleştirileceğini belirterek, "Marka olma, marka üretme ve ekonomiyi güçlendirme yolundaki tüm düğümler Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nda ele alınacak. Ankara, bu programla hayallerden gerçeklere, geçmişten geleceğe, kalplerden zihinlere ve fikirlerden markalara uzanan bir yolculuğa ev sahipliği yapacak" diye konuştu.

Dijitalleşmenin getirdiği yeniliklerin yarattığı fırsatlardan yararlanmak amacıyla alanında marka olmuş yaklaşık 250 ismin program boyunca deneyimlerini paylaşacağını anlatan Baran, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli insansız hava araçlarını üreten Baykar Şirketinin Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın da yer aldığı konuşmacılar arasında, fütüristler, ekonomistler, sanatçılar, edebiyatçılar, gazeteciler, girişimciler, belediye başkanları ve daha pek çok kesimden marka isim yer alacak." ifadelerini kullandı.

"Düğüm çözülüyor"

Bu seneki programın ana temasının "Düğüm çözülüyor" olarak belirlendiğini aktaran Baran, şunları kaydetti:

"Ankara'nın ilçesi Polatlı'ya 30 kilometre mesafede tarihi Gordion şehri yer alıyor. Antik Frigya'nın başkenti olan Gordion'a ilişkin çok bilinen bir 'Gordion düğümü' efsanesi var. Efsaneye göre, Kral Gordios'un kızılcık dallarıyla attığı düğümü kim çözerse Asya'nın kralı o olacak. Düğümü Büyük İskender çözmeye çalışıyor ancak çözemeyince kılıcıyla kesip atıyor. Söylendiği gibi Asya'nın hakimi oluyor ancak düğümü aklıyla değil kılıcıyla çözdüğü için lanetleniyor ve 33 yaşında ölüyor. 'Düğüm çözülüyor' ifadesinin tema olarak kullanılmasının temel sebebi, işte bu hikayedeki sabır ve akıl bölümü. Hayatın her aşamasında düğümler var ve bu düğümleri çözmek ancak akıl, çaba ve beceri ile mümkün. İşte bu yüzden etkinliğin teması düğüm çözülüyor."

- Marka trenleri gelecek

Programın bu yıl 4'üncü kez düzenlendiğini belirten Baran, etkinlikten bir gün önce "marka trenleri"nin İstanbul, Eskişehir ve Konya'dan Ankara'ya hareket edeceğini söyledi. Baran, "Üç ayrı trende üniversite öğretim üyeleri ve danışmanlar yolculuk boyunca öğrencilere marka eğitimi verecek" dedi.

Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nda sosyal sorumluluk projelerine de yer vereceklerini anlatan Baran, şöyle devam etti:

"Programda bir kitap bankosu yer alacak ve üç gün boyunca kitap bağışı kabul edilecek. Program sonrasında bu sinerjinin bir katkısı olarak ihtiyacı olan köy okullarına kitap bağışı gerçekleştireceğiz. Etkinlik kapsamında bir satranç müzemiz ve canlı satranç gösterimiz olacak. Bir yandan bilişim teknolojilerini ekonomimizi geliştirmek için en iyi şekilde hayatımıza dahil etmeyi konu edinirken diğer yandan zekayı, sabrı geliştiren strateji oyunu satrançla yakınlaşmayı sağlamayı amaçlıyoruz. Ankara Üniversitesi'nin Oyuncak Müzesi'ni de etkinlik kapsamına taşıyacağız. Program kapsamında bir de Akıllı Teknolojiler Parkı yer alacak."

Kaynak: AA