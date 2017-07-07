Uluslararası Mali Sistem, Terörün Finansmanını İmkansız Kılmalı"

Hamburg'da ilk günü sona eren G20 liderler zirvesinde, terörle mücadele konusunda ortak bir bildiri yayınlandı.



'Hamburg G20 Liderlerinin Terörle Mücadele Bildirisi'nde, tüm dünyadaki terör saldırılarına birlikte ve kararlılıkla karşı durulduğu, terör saldırılarının uluslararası işbirliğini ve vatandaşlarının güvenliğini artırma kararlılığını artırdığı aktarıldı. Terörle mücadelenin Birleşmiş Milletler yasaları ve uluslararası hukuk uyarınca yapıldığı ve yapılacağı vurgulandı.



Terör bölgelerinden dönen militanlar



Özellikle Irak ve Suriye'ye giderek terör örgütlerine katılan yabancı savaşçılar sorununun altı çizilen açıklamada, terör örgütlerinin elindeki bölgelerden dönen militanların oluşturduğu saldırı tehdidine dikkat çekildi.



İstihbarat paylaşımı konusunda hızlı olup önleyici adımlar atılacağı belirtilen bildiride, "uluslararası hukuk uyarınca, güvenlik ile kişisel verilerin korunması arasında gerekli dengenin kurulacağı" teminatı verildi.



Sınır, havacılık ve seyahat güvenliği



Terör maksadıyla seyahat edenlerin tespit edilmesi için sınır, havacılık ve seyahat güvenliğinin artırılması, bu amaçla Dünya Gümrük Örgütü'nün Güvenlik ve Terörle Mücadele Programı dahil, önleyici güvenlik programlarının kullanılması, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün hava ulaşımı güvenlik önlemlerinin uygulanması, terör mağdurlarına daha fazla destek verilmesi gibi adımlar konusunda hemfikir olunduğu bildirildi.



Uluslararası mali sistemi, terör örgütlerinin finansman sağlamasını imkansız kılacak bir hale getirmek, özel sektörle bu konuda birlikte çalışmak ve özellikle IŞİD ve El Kaide'ye karşı mali önlemlerin güçlendirilmesi, terör finansmanı için hiçbir "güvenli bölge" kalmaması çağrılarında bulunuldu.



Organize suç örgütleri ve terör ilişkisi



Küçük terör hücreleri aracılığıyla düşük maliyetli saldırılar ve bunların küçük miktarlarda para havaleleriyle desteklenmesine karşılık olarak, maliye bakanları ve merkez bankalarına daha sıkı önlemler alma çağrısı yapıldı. Terörün, kitle imha silahları, tarihi eser ve insan kaçakçılığı, fidyecilik, uyuşturucu ticareti gibi organize suçlarla bağının kesilmesinin çok önemli olduğu belirtildi.



Teröre karşı siyasi ve dini hoşgörü



Bildiride ayrıca, terör ve radikalleşme propagandası olarak internet ve sosyal medyanın kullanılmasının önlemesinin, terörün temelinde yatan ve teröristlerin istismar ettiği koşulların çözülmesinin, bu amaçla siyasi ve dini hoşgörü, ekonomik kalkınma, toplumsal katılım ve uyumun teşvik edilmesinin, terörün sona ermesi için son derece gerekli olduğu ifade edildi. - İstanbul