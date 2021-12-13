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Uluslararası Madenci Kupası'nda Yunusemre Belediyespor damga vurdu

Uluslararası Madenci Kupası'nda Yunusemre Belediyespor damga vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yunusemre Belediyesporlu judocular, Zonguldak'ta düzenlenen 5. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası'nda şampiyon oldu.

ZONGULDAK (İHA) - Yunusemre Belediyesporlu judocular, Zonguldak'ta düzenlenen 5. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası'nda şampiyon oldu.

5. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası, 11-12 Aralık tarihlerinde Zonguldak'ta gerçekleştirildi. Türkiye'den 24 il, 50 kulüp ile Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere toplamda 860 sporcunun katıldığı turnuvada mücadele eden Yunusemre Belediyesporlu judocular, yıldız ve ümit kategorilerinde elde ettiği derecelerle iki kupa birden kazandı. Başarılı judocular, kızlarda takım halinde şampiyon olurken, erkeklerde de ikinci oldu. Şampiyonlukta emeği geçen sporcu ve antrenörleri tebrik eden Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, "Kupa ve madalyalarına yenilerini ekleyen judocularımız, şehrimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil ederek bizleri gururlandırdı. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin destekleriyle katıldığımız her branşta milli sporcular yetiştirip, başarıdan başarıya koşmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Uluslararası Madenci Kupası'nda Yunusemre Belediyespor damga vurdu

Uluslararası Madenci Kupası'nda Yunusemre Belediyespor damga vurdu

Uluslararası Madenci Kupası'nda Yunusemre Belediyespor damga vurdu

Uluslararası Madenci Kupası'nda Yunusemre Belediyespor damga vurdu

Uluslararası Madenci Kupası'nda Yunusemre Belediyespor damga vurdu

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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