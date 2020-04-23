Uluslararası Maarif Okulları öğrencileri 23 Nisan'ı hazırladıkları videolarla kutladılar (2)
Afganistan Gabon Arnavutluk Kamerun Kosova Arnavutluk Sudan Afganistan Sierra Leona Irak Pakistan Somali Tanzanya ANKARA - Maarif Okullarında eğitimlerini sürdüren öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hazırladıkları videolarla kutladılar.
23.04.2020 20:49 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:29
Gabon
Arnavutluk
Kamerun
Kosova
Arnavutluk
Sudan
Afganistan
Sierra Leona
Irak
Pakistan
Somali
Tanzanya
ANKARA - Maarif Okullarında eğitimlerini sürdüren öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hazırladıkları videolarla kutladılar.
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Kaynak: AA