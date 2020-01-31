Uluslararası Lüks Turizmine yön verenler İstanbul'a geliyor!

31.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:36

Dünya turizm sektöründe milyonlarca dolar ciroyu yöneten turizm şirketleri, 3-4 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Continental Travel Show'da bir araya geliyor. Türkiye'nin dünya lüks turizm pazarından aldığı payı arttırmak için çalışmalar yürüten Londra merkezli DK Design'ın organizasyonunu yaptığı Continental Travel Show; Uluslararası lüks turizmine yön veren 70 öncü turizm acentesinden 120'yi aşkın kanaat önderinin katılımıyla, InterContinental Istanbul Hotel'de gerçekleşecek.

Etkinlik hakkında bilgi veren DK Design'ın Genel Müdürü Onur Korkmaz, başta Rusya olmak üzere, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Polonya İngiltere, Maldivler ve Dubai gibi ülkelerin MICE ve lüks segmentte pazarın lideri olan ve ciroları ortalama 50 milyon doları bulan acentelerini İstanbul'da ağırlayacağız. Uluslararası lüks turizmine yön verenlerin katılacağı Continental Travel Show'da Türkiye'den Four Seasons, Çırağan Palace Kempinski, Regnum Carya, Consul Travel, Gloria Golf, Raffles gibi oteller ile destinasyon yönetim şirketleri de yer alacak'' açıklamasında bulundu. "Continental Travel Show''u İstanbul'da geleneksel hale getirerek, uluslararası luxury ve MICE turizminin seçkin kurum, marka ve temsilcilerinin buluşma noktası haline getirmek istediklerini vurgulayan Korkmaz, bu acentelerin yetkilileri sadece potansiyel gördükleri şehirlerdeki organizasyonlara dahil olduklarından İstanbul'a gelmeleri büyük önem taşıyor''dedi.

İstanbul Tam Bir Kıtalararası Şehir

Uluslararası lüks turizmine yön verenlerin dikkatini İstanbul'a çekmek istediklerini söyleyen Korkmaz, "Böyle geniş çaplı bir buluşmayı İstanbul'da yaparak, turizm açısından önemli zenginliklere sahip İstanbul'un lüks turizm potansiyelini tüm bileşenleriyle açığa çıkarmayı amaçlıyoruz dedi. DK Design'ın Genel Müdürü Onur Korkmaz, "uluslararası düzeyde yapılacak etkinlik sayesinde Türkiye güven algısının güçleneceğini aynı zamanda Avrupalı MICE ve lüks acentelerin de Türkiye'ye bakışının olumlu yönde değişeceğini vurgulayarak, İstanbul, dünyanın en güzel şehirlerinden ve gerçek anlamda kıtalararası bir şehir. İstanbul Boğazı tüm güzelliği ile iki kıtayı hem ayırıyor hem birbirine bağlıyor. Biz de kıtaların buluşma noktası olan bu muhteşem şehri, kıtalararası turizm organizasyonuna ev sahibi yapmaktan çok mutluyuz. Şu ana kadar hem yurt dışındaki katılımdan hem Türkiye içindeki talepten son derece memnunuz. Önümüzdeki yıllarda bu buluşmayı, Kapadokya, Bodrum gibi destinasyonlarda da yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Continental Travel Show kapsamında Katılımcılar görüşmek istedikleri isimlere 20-30 Ocak 2020 tarihleri arasında online randevuyla ulaşabilecek ve 15'er dakika arayla günde 30 görüşme imkanı bulabilecek. Davetlilere yönelik Sortie Club'da düzenlenecek 'Deep in Bosphorus Night' adlı gala gecesinin yanı sıra özel şehir turlarıyla İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtılacak.

Kaynak: Bültenler