Uluslararası Lübnan Mahkemesi finansal kriz sebebiyle kapanabilir

Birleşmiş Milletler tarafından kurulan Uluslararası Lübnan Mahkemesi, finansal kaynakların tükenmesi sebebiyle temmuz ayından itibaren faaliyetlerini durdurma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler tarafından kurulan Uluslararası Lübnan Mahkemesi, finansal kaynakların tükenmesi sebebiyle temmuz ayından itibaren faaliyetlerini durdurma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını açıkladı.

Mahkemeden yapılan açılamada "benzeri görülmemiş kriz" ile karşı karşıya olunduğu belirtildi.

Hollanda'nın Leidschendam kentinde bulunan Mahkemenin acil finansal desteğin gelmemesi durumunda faaliyetlerini temmuz ayından itibaren durduracağı kaydedildi.

Açıklamada, Mahkemenin finansal durumdan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i haberdar ettiği aktarıldı.

Mahkeme Başkatibi David Tolbert, "Mahkeme yargılamaları tamamlayamadan kapılarını kapatabilir." ifadesini kullandı.

Mahkemenin bütçesinin yüzde 49'u Lübnan hükümeti tarafından karşılanırken yüzde 51'inin diğer devletlerin gönüllü katkılarıyla sağlandığı belirtilen açıklamada, Mart 2021'de Lübnan hükümetinin ödemesi gereken miktarın yüzde 75'i olan 15,5 milyon doların BM tarafından Mahkemeye verildiği bildirildi.

Buna rağmen finansal kaynakların Mahkemenin faaliyetlerini sürdürmesi için yeterli olmadığı ifade edildi.

Uluslararası Lübnan Mahkemesi

Lübnan hükümeti, ülkedeki bölünmüşlük ve karışıklığı da dikkate alarak Hariri suikastı konusunu BM'ye devretmişti.

BM Güvenlik Konseyi, 29 Mart 2006'da Uluslararası Lübnan Mahkemesinin kurulmasına karar vermişti.

Uluslararası Lübnan Mahkemesi, Haziran 2007'de statüsünün yürürlüğe girmesinden sonra 1 Mart 2009'da çalışmalarına başlamıştı.

Mahkeme, 30 Haziran 2011'de Hizbullah örgütü üyeleri olan Selim Cemil Ayyaş, Mustafa Emin Bedreddin, Hüseyin Hasan Anisi ve Esed Hüseyin Sebra hakkında "Hariri suikastını planlamak ve düzenlemek" suçundan tutuklama kararı vermişti.

Mahkemenin tutuklama kararı verdiği 4 Hizbullah üyesi halen bulunamadığı için 2 Şubat 2012'de zanlıların gıyabında yargılanmasına başlanmıştı.

Zanlılar için savcıların hazırladıkları iddianamelerin 16 Ocak 2014'te okunmasıyla 2005'teki Hariri suikastının ilk duruşması gerçekleştirilmişti.

BM Güvenlik Konseyince Hariri suikastını soruşturmakla görevlendirilen mahkemenin, davayı 3 yılda sonuçlandırması planlanıyordu.

Dava sürecinin uzaması nedeniyle 23 Aralık 2017'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Lübnan Mahkemesinin görev süresini 3 yıl daha uzatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger