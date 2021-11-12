Uluslararası Libya Konferansı Fransa'da başladı

Fransa, Almanya ve İtalya'nın eş başkanlığında düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı, başkent Paris'te başladı.

Paris'teki Kimya Evi'nde yapılan konferansa aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bazı Afrika ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri (BEA) ve Katar'ın bulunduğu 30 ülke ve 6 uluslararası kuruluştan üst düzey yetkililer katılıyor.

Türkiye'yi konferansta Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, toplantıya video konferansla katılacak.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un iştirak etmediği konferansta bu ülkeden Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra yer alıyor.

Konferansın ardından Macron, Merkel, Draghi ve Dibeybe'nin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Macron, konferans öncesinde Libya Başbakanı Dibeybe ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü.

Tebbun'un bu konferansa "şartların elverişli olmamasından dolayı" katılmayacağı belirtilmişti.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

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