Uluslararası Kurtarma Komitesi : Avrupa göç ve mülteci politikalarında sınıfta kaldı

Uluslararası Kurtarma Komitesi Başkanı David Miliband, Avrupa ülkelerinin göç ve mülteci politikalarıyla ilgili eksikliklerini acilen tamamlamaları gerektiğini belirterek, mültecilerin "günah keçisi olarak görülmemesi gerektiği" uyarısında bulundu.

Euronews muhabiri Tesa Arcilla'a konuşan Miliband, Avrupa ülkelerinin göç ve mülteciler konusuyla ilgili daha duyarlı olmalarını ve üstlerine düşen sorumlulukları yerine getirmelerini istedi. Euronews.com'da Görüntüle