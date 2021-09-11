Uluslararası Kültür Zirvesi konukları İzmir'i adımladı - Haberler
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Uluslararası Kültür Zirvesi konukları İzmir'i adımladı

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Uluslararası Kültür Zirvesi konukları İzmir'i adımladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı Kültür Zirvesi'nin dünyanın dört bir yanından gelen konukları zirvenin son gününde İzmir'i adımladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı Kültür Zirvesi'nin dünyanın dört bir yanından gelen konukları zirvenin son gününde İzmir'i adımladı. Konuklar küçük gruplar halinde farklı rotalar üzerinden kenti dolaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesine katılan misafirler, etkinliğin son gününde İzmir'i gezdi. Dünyanın dört bir yanından İzmir'e gelen konuklar "Liman Kentini Adımlamak", "8500 Yılın Öyküsüne Yolculuk", "Levant'ın İncisi: İzmir" başta olmak üzere Kordelya, Birgi, Efes ve Bergama programları kapsamında oluşturulan rotalar üzerinden İzmir'i tanıdı.

Gruplar; kent merkezi, Bergama, Selçuk ve Ödemiş'teki tarihi ve turistik noktalara eş zamanlı hareket etti. Takip edilen güzergahlarda konuklara rehberler tarafından İzmir'in tarihi ve kültürel zenginliği hakkında da bilgi verildi.

Konak Pier'den başlayan merkez turu, sahilden başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünden Çağıl Ergin ile Büyükşehir Turizm Şube Müdürlüğünden Gülriz Yılmaz'ın eşlik ettiği heyet Saat Kulesi, Konak Atatürk Meydanı, Kemeraltı, İzmir Tarih Proje Merkezi, Anafartalar Caddesi, Balıkçılar Meydanı, Ali Paşa Meydanı, Çakaloğlu Hanı, Hisar Camii, Kızlarağası Hanını gezdi.

İki günlük yoğun toplantı ve atölye programının ardından Uluslararası İzmir Kültür Zirvesi, bugünkü kenti tanıma gezileriyle sona erecek. - İZMİR

Uluslararası Kültür Zirvesi konukları İzmir'i adımladı

Uluslararası Kültür Zirvesi konukları İzmir'i adımladı

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