Uluslararası Kudüs Vakfından Filistin yönetimine İsrail'in Yahudileştirme projelerine karşı durma çağrısı
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Uluslararası Kudüs Vakfından Filistin yönetimine İsrail'in Yahudileştirme projelerine karşı durma çağrısı

Uluslararası Kudüs Vakfından Filistin yönetimine İsrail'in Yahudileştirme projelerine karşı durma çağrısı
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel

Lübnan merkezli Uluslararası Kudüs Vakfı, Filistin yönetimine, İsrail'in Filistin topraklarını Yahudileştirme projelerine karşı durma çağrısında bulundu.

Lübnan merkezli Uluslararası Kudüs Vakfı, Filistin yönetimine, İsrail'in Filistin topraklarını Yahudileştirme projelerine karşı durma çağrısında bulundu.

Vakıf, Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılında İsrail'in işgal edilen Filistin toprakları üzerindeki ihlallerini ele almak üzere "Aksa'ya Bakış" adı altında sanal konferans düzenledi.

Vakfın Genel Müdürü Yasin Hammud, Filistin yönetiminin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar ve Filistin toprakları üzerindeki Yahudileştirme projelerine karşı İsrail'in son Gazze saldırılarında direniş gruplarının verdiği mücadeleyi örnek almasını istedi.

İsrail'in Yahudileştirme projelerine karşı durma ve Mescid-i Aksa'yı savunma çağrısı yapan Hammud, Mescid-i Aksa'nın vesayetini elinde bulunduran Ürdün'e de Aksa konusunda İsrail'le herhangi bir koordinasyonu kabul etmeme, haremin görevlilerini koruma, İsrail'in harem üzerinde hakimiyet kurmasını engelleme çağrısında bulundu.

Hammud, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT), İsrail'le normalleşmekte yarışan bazı ülkelerin maşası olmasına izin verilmemesi çağrısı yaptı.

Vakıf Genel Müdür Yardımcısı Beşşare Merhec, Lübnan'ın içinde bulunduğu krizlere rağmen ne olursa olsun Kudüs'ü savunmaktan vazgeçmeyeceğini belirtti.

Merhec, "Kudüs'te yaşanan gelişmelere bir baktığımızda radikal siyonistin Aksa'da 1969 yılında yaktığı ateşin hala sönmediğini anlarız. Siyonist oluşum, Kudüs'ün İslami ve Arap kimliğini yok etmek ve kendi iddiaları ve isteklerine uygun şekilde yeni bir kimlik oluşturmak için yangını hala aralıklarla körüklüyor." ifadelerini kullandı.

Avustralya asıllı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Camisi'nin mihrabı ve 1000 yıllık minberini yakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran

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Uluslararası Kudüs Vakfından Filistin yönetimine İsrail'in Yahudileştirme projelerine karşı durma çağrısı - Haberler
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