Uluslararası Kudüs Vakfı: İsrail, Şam Kapısı'na yönelik kuşatma planıyla Filistinli gençleri hedef alıyor

Uluslararası Kudüs Vakfı, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısı'na (El-Amdu Kapısı) yönelik askeri kuşatma planı doğrultusunda işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli gençleri hedef aldığı uyarısında bulundu.

Uluslararası Kudüs Vakfı, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısı'na (El-Amdu Kapısı) yönelik askeri kuşatma planı doğrultusunda işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli gençleri hedef aldığı uyarısında bulundu.

Lübnan merkezli Uluslararası Kudüs Vakfı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli gençlere saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısı bölgesine yönelik askeri kuşatma planları doğrultusunda Filistinli gençleri hedef aldığına işaret edilen açıklamada, söz konusu kuşatma planıyla Kudüslü gençlerin Şam Kapısı'nda bir daha toplanmasını engelleme amacıyla bölgeye bariyer ve kontrol noktaları oluşturmak istendiği uyarısı yapıldı.

Kudüslü gençlere yönelik saldırılara karşı Filistinli grupların yeterli tepki vermediği eleştirilerinin yer aldığı açıklamada, "El-Amud Kapısı, işgalcinin kontrol dayatmalarını engelleyen Kudüslülerin yeni fedakarlığının sembolü olsun ve ramazanın 28'inci gününde Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenleyeceği baskına da engel olsun." ifadeleri kullanıldı.

İsrail polisi, dün teravih namazı sonrası Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesinde 105 Filistinlinin çoğunlukla plastik mermiyle yaralandığını belirtmişti.

Olayların ardından Kudüs'ün farklı bölgelerinde Filistinliler ile Yahudiler arasında kavgalar yaşanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi