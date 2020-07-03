Uluslararası Kriz Grubu: Yemen'de barış için kapsayıcı bir çerçeve benimsenmeli
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Uluslararası Kriz Grubu: Yemen'de barış için kapsayıcı bir çerçeve benimsenmeli

Uluslararası Kriz Grubu, 6. yılına giren Yemen'deki iç savaşın durdurulması için, barış görüşmelerinin kapsayıcı ve çok partili bir çerçevede olması gerektiğini bildirdi.

Uluslararası Kriz Grubu: Yemen'de barış için kapsayıcı bir çerçeve benimsenmeli
03.07.2020 17:01 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:01

Uluslararası Kriz Grubu, 6. yılına giren Yemen'deki iç savaşın durdurulması için, barış görüşmelerinin kapsayıcı ve çok partili bir çerçevede olması gerektiğini bildirdi.

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu, "Yemen'de barışı yeniden düşünmek" başlıklı rapor yayımladı.

Raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, Yemen'deki iç savaşı sona erdirmek için sürdürülen diplomatik çabalara yeni enerji getirdiği kaydedilirken, "Diplomatlar, görüşmelerin bugünün kusurlu modelinin yerine geçmesi için kapsayıcı, çok taraflı bir çerçeve benimsemelidir." çağrısında bulunuldu.

Ülkedeki iç savaşta tarafların inatla uzlaşmaya karşı çıktığı aktarılan raporda, Birleşmiş Milletlerin (BM) iki taraflı ara buluculuk çerçevesinin, artık ülkedeki barış için gerçekçi bir yol sağlamadığı aktarıldı.

Öte yandan, raporda ülkedeki iç savaşta 112 binden fazla insanın öldüğü ve 24 milyon insanın yardıma muhtaç olduğu kaydedilirken, Kovid-19'un sağlık hizmetlerine erişimi olmayan ve özellikle yetersiz beslenme nedeniyle savunmasız olan nüfusun büyük bir kısmını daha yok edebileceği vurgulandı.

Raporda, "Yemen hükümeti ve Husiler, siyasi bir çözüme ilişkin beklentileri doğru boyutlandırmalı ve BM liderliğindeki müzakerelere diğer siyasi ve silahlı grupların dahil edilmesini kabul etmelidir. BM Güvenlik Konseyi, derhal ateşkes ve kapsayıcı çözüm için çağrıda bulunan bir karar taslağı hazırlamalıdır." çağrısında bulunuldu.

Geçici yönetim düzenlemelerine ihtiyaç duyuluyor

Raporda, 5 yıldır süren iç savaşın ardından, Yemen'de tarafların kesin bir seçimle karşı karşıya olduğu kaydedilirken, bu seçimlerin "Koronavirüs salgını korkusu ışığında ateşkesi ve kusurlu bir politik anlaşmayı kabul etmek" ya da "Daha fazla insanın acı çekmesine neden olacak, ancak herhangi bir grup için ülke çapında net bir zafer kazanmayacak bir savaşa devam etmek" olduğu aktarıldı.

İç savaş süresince ara buluculuk gereksinimlerinin değiştiği vurgulanan raporda, BM ara buluculuğunda daha kapsayıcı, çok taraflı çözüme ve geçici yönetim düzenlemelerine ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Başarılı siyasi süreç için gereken iki şart

Yemen'de "başarılı bir siyasi süreç" için gereken şartlara da değinilen raporda, öncelikle, "Tarafların maksimalist taleplerinden vazgeçmelerinin, kendi çıkarları arasında olduğuna ikna olmaları" gerektiği kaydedildi.

İkinci olarak ise, "Yemen'in siyasi ve bölgesel parçalanması, müzakere çerçevesinin ve gerçekleştirilebilir bir anlaşmanın özünün yeniden düşünülmesi" gerektiği vurgulandı.

Raporda, yapılacak siyasi bir anlaşmanın içeriğinin yeni gerçekleri ele alması ve geçmişteki hataları kabul etmesi gerektiği kaydedildi.

Raporda ayrıca İran destekli Husilerin yükselişine katkıda bulunan sosyal ve ekonomik şikayetlerin ele alınmamasının ise daha fazla istikrarsızlığa sebep olacağı uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Manşet

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