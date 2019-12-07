Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten Türkiye açıklaması
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten Türkiye açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.

07.12.2019 19:29 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:29
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten Türkiye açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.


Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirilme yapılması için 6 olarak tarih verilen ülkelerden sadece için güncellemenin yapıldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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