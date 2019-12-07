Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten Türkiye açıklaması

07.12.2019 19:29 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:29

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.



Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirilme yapılması için 6 Aralık olarak tarih verilen ülkelerden sadece Namibya için güncellemenin yapıldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle