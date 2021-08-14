Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti
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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti. Fitch,Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini ise ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti.

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü değiştirmedi. Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak teyit edildiği belirtildi.

Kuruluş, 19 Şubat 2021 tarihli değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etmişti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ 7,9'A YÜKSELTİLDİ

Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti.

ENFLASYONUN GERİLEMESİ BEKLENİYOR

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'nin notu, yüksek finansman gereksinimlerini, jeopolitik riskler tarafında zayıf para politikasını yüksek enflasyonu ve düşük dış likiditeyi yansıtıyor. Durağan Görünüm, enflasyona bağlı belirsizliği, merkez bankası bağımsızlığının olmamasını ve 2023'e kadar yapılacak genel seçimler öncesindeki istikrarın bozulma potansiyelini yansıtmaktadır.

Siyasi kaygılar, yükselen enflasyona rağmen (Temmuz'da yıllık yüze 18,95) merkez bankasının politika faizini artırma kabiliyetini sınırlandırıyor. Olumlu baz etkisi ve yavaşlayan iç talep nedeniyle enflasyonun 2021 sonunda yüzde 16,9'a gerilemesini bekliyoruz. İkincisi, kısmi olarak daha sıkı finansal koşullar, 2020 kredi teşvikinin aşamalı olarak kaldırılması ve bireysel kredi büyümesini hedefleyen tedbirlerin uygulamaya konulması nedeniyle kredi büyümesindeki belirgin yavaşlamadan kaynaklanacak.

Yüksek devir etkisi ve ekonomik aktivitedeki direncin devam etmesi nedeniyle büyüme tahminimizi Haziran'daki yüzde 6,3'ten 2021'de yüzde 7,9'a revize ettik.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Fitch Ratings, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6,3'ten...
Fitch Ratings, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6,3'ten...
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