Uluslararası Köroğlu Parkı Projesi

22.10.2019 15:50

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Uluslararası Köroğlu Parkı'nın bulunduğu bölgede inceleme yaptı.

Özcan, Alpagut Mahallesi'nde 90 bin metrekare alanda çalışmalarına 2016 yılında başlanan ve yüzde 85'i tamamlanan parkın bulunduğu alana geldi.

Burada gazetecilere açıklamada yapan Özcan, "Buranın yaklaşık yüzde 85'i tamamlanmış durumdayken, tahsis bizden alındığı için biz buraya bir çivi bile çakamıyoruz. Buraya bazı kötü niyetli insanlar gelip camları kırıyor. Sık sık temizliğini yaptırdığımız halde maalesef önüne geçemiyoruz. Buranın tahsisi şu anda Bolu Belediyesinde değil. Burası sahipsiz kalmış. Tahsisi bize verseler biz burayı tamamlayıp açacağız." diye konuştu.

Özcan, şu ana kadar yapılan harcamanın boşa gitmemesi için projenin tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA