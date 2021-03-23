Uluslararası Koalisyon, Irak'ta DEAŞ'lı teröristlerin kullandığı 39 sığınağı yok etti
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Uluslararası Koalisyon, Irak'ta DEAŞ'lı teröristlerin kullandığı 39 sığınağı yok etti

23.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:10
Uluslararası Koalisyon, Irak'ta DEAŞ'lı teröristlerin kullandığı 39 sığınağı yok etti

Terör örgütü DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon'un Irak'ın Ninova vilayetinde düzenlediği hava saldırılarında teröristlerin kullandığı 39 sığınak yok edildi.

Terör örgütü DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon'un Irak'ın Ninova vilayetinde düzenlediği hava saldırılarında teröristlerin kullandığı 39 sığınak yok edildi.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak ordusuna bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığının koordinasyonu ve talimatıyla hassas istihbarat bilgilerine dayanarak, Uluslararası Koalisyona bağlı uçakların Ninova'da Karadağ dağlarına hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, dün akşam düzenlenen saldırılarda terör örgütü DEAŞ'a ait 39 sığınağın yok edildiği ifade edilirken, ayrıntılı bilgi verilmedi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla, Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgüt söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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