"Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu" sona erdi
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"Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu" sona erdi

'Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu' sona erdi
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Atatürk Üniversitesinin yurt içi ve dışından akademisyenlerin katılımıyla düzenlediği çevrim içi "Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı" sempozyumu sona erdi.

Atatürk Üniversitesinin yurt içi ve dışından akademisyenlerin katılımıyla düzenlediği çevrim içi "Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı" sempozyumu sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünce hazırlanan ve 2 gün süren sempozyuma, yurt içinden, Azerbaycan, Kanada, Irak, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sudan, Ukrayna, Rusya ile Tataristan'dan 35 akademisyen katıldı.

Sempozyum Genel Sekreteri Doç. Dr. Nazire Erbay, sempozyumda, eser tanıtımı, tahliller, türler, nazım şekilleri, kelime ve kavram değerleri üzerinde durulan çok sayıda bildirinin sunulduğunu belirtti.

Prof. Dr. Metin Akkuş, Atatürk Üniversitesinin Türkiye'deki diğer Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümlerinin kurulmasına sağladığı katkıya işaret etti.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümlerinin bir ihtiyaç olduğunu ve daha etkin olması gerektiğini belirten Akkuş, özellikle Özbek edebiyatı ve klasik Türk edebiyatının ortak çalışma alanlarının çok olduğunu, iki ülkenin bilimsel düzeyde ortaklıklarının artması gerektiğini söyledi.

Şerh konusunda Aristo'dan beri yapılan "yorumlama" kavramı üzerinde değerlendirmede bulunan Prof. Dr. İlhan Genç de şerh yapanın kimyacı gibi olması gerektiğini, modern şerh yöntemlerine, yeni olana açık olunması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Mustafa İsen de Atatürk Üniversitesinin Erzurum kültürünün zenginliği ve bilhassa halk edebiyatı ile uğraşan akademisyenler için bulunmaz nimetlerle dolu olduğunu vurguladı.

İsen, "Üniversitelerdeki edebiyat müfredatı değişmelidir, daha sevdirici hale getirilmelidir. Üniversite hocalarına çok büyük sorumluluk düşmektedir." dedi.

Sempozyumda dünyanın dört bir yanından bilime katkı sağlayan bildirilerin sunulduğunu belirten Prof. Dr. Filiz Kılıç da Atatürk Üniversitesinin kuruluş ve amaç olarak hala görevini yerine getirdiğini, bilime katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Rıdvan Canım, klasik Türk edebiyatının genç nesillere tanıtılması ve buna liseden başlanması gerektiğini dile getirerek, "İnsan bilmediğinden korkar, bilmediğini anlamaz, o zaman bu edebiyat anlatılmalıdır. Hatta klasik edebiyatın ortaöğretimdeki eğitimi için özel sempozyum olmalıdır." diye konuştu.

Sempozyumla, Atatürk Üniversitesinin edebiyata vefasını ortaya koyduğunu ifade eden Prof. Dr. Şerife Yalçınkaya da bu sempozyumda yeni eserlerden, nüshalardan haberdar olduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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